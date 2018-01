સૈયદ મુશ્તાક અલી ટી20: ઋષભ પંતે ફટકારી સૌથી ફાસ્ટ સદી, ઇતિહાસની બીજી સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ સદી

સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી ટી20 ટૂર્નામેન્ટમાં રમી રહેલા દિલ્હીના વિકેટકિપર બેટ્સમેન ઋષભ પંતે હિમાચલ પ્રદેશ વિરૂદ્ધ સામેની મેચમાં ટી20ની બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી છે.

પંતે નોર્થ જોન ટી20 લીગના આ મુકાબલામાં 38 બોલમાં 116 રનની તોફાની ઈનિંગ રમીને પોતાની ટીમને 10 વિકેટે વિજય અપાવ્યો. પંતની કેપ્ટનશીપમાં દિલ્હીએરણજી ટ્રોફી ફાઈનલ સુધી પહોંચી હતી.

હિમાચલે પહેલા બેટિંગ કરતા 8 વિકેટ પર 144 રન બનાવ્યા હતા. જે બાદ ગૌતમ ગંભીર અને પંતની ઓપનિંગ જોડીએ 148 રનની પાર્ટનરશિપ બનાવીને દિલ્હીને જીત અપાવી. પંતે પોતાની સેન્ચુરી માત્ર 32 બોલમાં પુરી કરી.

.@RishabPant777 (100 off 32 balls) slams fastest T20 century by an Indian in @paytm #ZonalT20 #DELvHP pic.twitter.com/c5fr9spy4c

