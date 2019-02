આખરે CBIને મળ્યાં નવા બોસ, IPS અધિકારી ઋષિકુમાર શુક્લાની ડાયરેક્ટર પદે નિમણુંક

છેલ્લા 3-4 મહિનાથી ચાલી રહેલા નાટકીય ઘટનાક્રમો બાદ આખરે સીબીઆઈને નવા ડાયરેક્ટર મળી ગયા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ સ્તરીય કમિટીએ આઈપીએસ અધિકારી ઋષિકુમાર શુક્લાને સીબીઆઈના ડાયરેક્ટર તરીકે પસંદગી કરી છે. ઋષિકુમાર શુક્લા 1983ની બેચના આઈપીએસ અધિકારી છે. તેઓ મધ્ય પ્રદેશ કેડરના આઈપીએસ અધિકારી છે. શુક્લા મધ્ય પ્રદેશના DGP પણ રહી ચુક્યા છે. હાલ તેઓ મધ્ય પ્રદેશ પોલીસ હાઉસિંક કોર્પોરેશનના ચેરમેન પદે હતાં.

10 જાન્યુઆરીએ આલોક વર્માને ડાયરેક્ટર પદેથી હટાવ્યા બાદ કેન્દ્ર સરકારે એમ, નાગેશ્વર રાવને કાર્યકારી ડાયરેક્ટર તરીકે નિમવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારથી સીબીઆઈનું ડાયરેક્ટર પદ ખાલી હતું. હજી એક દિવસ પહેલા જ સુપ્રીમ કોર્ટે પણ સીબીઆઈનું ડાયરેક્ટર પદ ખાલી હોવાને લઈને ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

સીબીઆઈના ડાયરેક્ટર તરીકેની નિમણૂંક કરનારી ઉચ્ચ સ્તરીય કમિટીમાં વડાપ્રધાન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશનો સમાવેશ થાય છે. ઋષિકુમાર શુક્લાનો કાર્યકાળ બે વર્ષનો રહેશે.

અગાઉ સીબીઆઈના તત્કાલીન ડાયરેક્ટર આલોક વર્મા અને તત્કાલીન સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર રાકેશ અસ્થાનાએ એકબીજા પર લાંચના ગંભીર પ્રકારના આરોપો લગાવ્યા હતાં. અસ્થાના વિરૂદ્ધ તો સીબીએઆઈએ કેસ પણ નોંધ્યો હતો. આ મામલે કેન્દ્ર સરકારે દખલ દેવી પડી હતી. કેન્દ્ર સરકારે વર્મા અને અસ્થાનાને તત્કાળ પ્રભાવથી રજા પર ઉતારી દીધા હતા. અને એમ નાવેશ્વર રાવને વચગાળાના ડાયરેક્ટર તરીકે નિમ્યા હતાં. સમગ્ર વિવાદ બાદ સીબીઆઈના ડાયરેક્ટર આલોક વર્માની બદલી કરી દીધી હતી. ત્યાર બાદ આ નવું પદ સ્વિકારવાનો સ્પષ્ટ ઈનકાર કરતા વર્માએ નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of IPS Rishi Kumar Shukla as the new CBI Director for a period of two years from the date of assumption of charge of the office. https://t.co/o7vVFbkPBb

— ANI (@ANI) February 2, 2019