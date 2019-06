INDvsSA: મેચની વચ્ચે રોહિત શર્મા કરવા લાગ્યો જોરદાર ડાન્સ, મજેદાર વિડીયો આવ્યો સામે

સાઉથ આફ્રિકા અને ઇન્ડિયા વચ્ચે કોહલીની ટીમે ટૉસ હારીને પહેલા બૉલિંગ કરી. ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત સારી રહી અને બુમરાહે પોતાની શરૂઆતની 3 ઑવરમાં બંને ઑપનર્સને પેવેલિયન મોકલીને ભારતને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી. આ દરમિયાન આ મેચમાં એક રસપ્રદ નઝારો જોવા મળ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાનાં કેપ્ટન અને સ્ટાર ખેલાડી રોહિત ટીમને મળેલી શાનદાર શરૂઆતથી ખુશ જોવા મળ્યો. આ ખુશીમાં રોહિત શર્મા મેદાન પર જ ડાન્સ કરવા લાગ્યો હતો.

રોહિતે ફીલ્ડિંગ દરમિયાન કર્યો ડાન્સ

When your team makes a blistering start to #CWC19! pic.twitter.com/jtTSAdissC

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 5, 2019