ક્રિકેટનાં ‘ભગવાને’ ટ્વિટર પર અભિનંદન આપતા કરી મોટી ભૂલ

ભૂલ કોઇપણ માણસથી થઇ શકે છે. આ વખતે ક્રિકેટનાં ભગવાનથી પણ ભૂલ ગઇ છે. સચિન તેંડુલકરથી હૉકી ખેલાડીને અભિનંદન આપતા ભૂલ થઇ ગઇ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે 6 દેશો વચ્ચે હૉકી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી રમાઇ રહી છે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં અત્યાર સુધી ભારતનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે. થોડાક દિવસ પહેલા જ ભારતીય ટીમે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને 4-0થી હરાવ્યું હતુ. આ સાથે ભારત 3 અંક અને 4 ગૉલ સાથે ટૉપ પર છે. આ પછીની મેચમાં ભારતે આર્જેન્ટીનાને 2-1થી હરાવ્યુ હતુ.

આ મેચમાં હરમનપ્રીત સિંહએ બીજો ગૉલ કરીને ભારતની લીડ 2-0 કરી દીધી હતી. આર્જેન્ટીનાએ એક ગૉલ કરીને લીડ ઓછી કરી હતી, પરંતુ ભારતીય ટીમે જોરદાર મુકાબલો કરતા આર્જેન્ટિનાને ગૉલ કરતા રોક્યું હતુ. ભારત 2 મેચમાં 6 અંક સાથે અત્યારે ટોપ પર છે.

Fantastic weekend for the @TheHockeyIndia team beating Argentina after a stellar win yesterday. Special mention to @imsardarsingh8 on playing his 300th game for India! #ChampionsTrophy. #INDvARG pic.twitter.com/zH5sZfT464

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 25, 2018