CWG : આખરે સાઈનાના પિતાને પુત્રીની સ્પર્ધા જોવા માટે પરવાનગી મળી

કોમ્ન વેલ્થ ગેમસ 2018ની શરૂઆત પહેલા જ સાઇના નેહવાલે દાવો કર્યો કે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમના અધિકારીઓની યાદીમાંથી તેના પિતા હરવીર નેહવાલનું નામ હટાવી દેવાયું છે જેને કારણે તે મોટી સ્પર્ધા શરૂ થયા પહેલાં હતાશ થઈ ગઈ છે. ખેલ મંત્રાલયે સાઇનાના પિતા અને સિંધુની માતાને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય દળમાં સામેલ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. જો કે અંતે ખેલ મંત્રાલય દ્વારા સમગ્ર મામલાને ઉકલેી લીધો છે. જે પછી સાનિયાએ પણ ખેલ મંત્રાલય અને ખેલ મંત્રી રાજ્યવર્ધન રાઠોડ, રાજીવ મેહતાનો આભાર માન્યો છે.

The #CWG2018 village accommodation issue of Saina Nehwal's father has now been resolved, accreditation given: IOA. #Australia pic.twitter.com/HTF7vPAvtJ

પરંતુ ખેલ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે, તેમનો ખર્ચ સરકાર નહીં ઉઠાવે. સાઇનાએ ટ્વિટર પર લખ્યું કે, મારા પિતાનું નામ ટીમના અધિકારી તરીકે સામેલ હતું અને મેં તે માટે નાણાં પણ ચૂકવી દીધા હતા પરંતુ અમે સ્પોર્ટ્સ વિલેજ પહોંચ્યા ત્યારે પિતાનું નામ અધિકારીઓની યાદીમાં નહોતું. હતાશ સાઇનાએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશનને ટેગ કરતાં કહ્યું કે, મેચ દરમિયાન તેના પિતાનું સમર્થન મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

I wanted his support as I regularly take him for my competitions …but i didn’t understand why nobody informed me all this earlier .. that he can’t enter anywhere #CommonwealthGames2018

— Saina Nehwal (@NSaina) April 2, 2018