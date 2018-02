સલમાન ખાનએ કર્યો ખુલાશો, પોતાના માટે નહીં પણ જીજા માટે શોધી આ છોકરી

બોલિવૂડ અભિનેતા સલમાન ખાનએ સોમવારે રાતે એક એવી ટ્વીટ કરી હતી, જે વાયુવેગએ ફેલાઈ ગઈ હતી. પોતાની ટ્વીટમાં સલમાનએ લખ્યું હતું કે, ‘મને છોકરી મળી ગઈ છે’. તેના કારણે સલમાન ખાન સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થયો, પરંતુ મંગળવાર બપોરે તેમણે ક્લિયર કરતા જણાવ્યું તે, આ છોકરી બીજી કોઈ નહીં પણ મોડલ વરીના હુસૈન છે. સલમાનએ વરીનાની તસ્વીર શેર કરતા લખ્યું કે, હેરાન થવાની કોઈ વાત નથી, આયુષ શર્માની આગામી ફિલ્મ ‘લવરાત્રિ’ માટે વરીના છોકરી મળી ગઈ, ‘તો ટોન્ટ વરી, બી હેપ્પી’ એવું લખ્યું હતું.

Nothing to worry na @aaysharma ki film #Loveratri ke liye ladki mil gayi Warina, Toh dont worry na be happy na pic.twitter.com/uetTpUKRdi

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) February 6, 2018