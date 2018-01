સંજય દત્તની બાયોપિકનું શૂટિંગ પૂર્ણ, કલાકારો કરી પાર્ટી :Pics

રણબીર કપૂર અને સોનમ કપૂરે તેમની આગામી ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂર્ણ કરી લીધું છે. આ ફિલ્મ છે સંજય દત્તની બાયોપિક. છેલ્લા ઘણા સમયથી રણબીર કપૂર આ ફિલ્મ પર કામ કરી રહ્યો છે. તેના માટે રણબીરે તેના લુકમાં પણ મોટાપાયે ફેરફાર કર્યા હતા. હવે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂર્ણ થઈ ચુક્યુ છે. ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂર્ણ થતાં ટીમે કેક કટ કરી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

Thank you to the entire Dutt team on all the hard work and effort you guys have put in. It's been such a crazy journey and nothing would have been possible without each and every one of you! 👏#DuttBiopic #DuttsTheWay #June29 #RanbirKapoor @RajkumarHirani #VidhuVinodChopra pic.twitter.com/NqjCTNGgQn

— Sonam Kapoor (@sonamakapoor) January 23, 2018