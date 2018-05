સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો નિર્ણય,POCSO એક્ટના કેસોને ફાસ્ટ ટ્રેક હેઠળ ચલાવવામાં આવે

સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેમાં POCSO સંબંધિત કેસોમાં થઈ રહેલા વિલંબ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. બાળકોની સુરક્ષા અને તેમને ન્યાય આપવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. SCએ તમામ રાજ્યોની હાઈકોર્ટને કહ્યું છેકે, POCSO સંબંધિત તમામ કેસોને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની મદદથી નિકાલ લાવવામાં આવે. તેમજ જિલ્લા સ્તરની કોર્ટમાં POCSO એક્ટ સંબંધિત મામલે એક વિશેષ કોર્ટ બનાવવી જોઇએ.

POCSO Act & stricter punishment plea: Supreme Court has directed all High Courts to constitute a committee to monitor & regulate POCSO Act cases in all the state High Courts expeditiously.

