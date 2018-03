સુપ્રીમ કોર્ટ : આધાર ફરજિયાત કરવા માટે દબાણ ન કરી શકાય, લિંક માટેની ડેડલાઈન પણ લંબાવી

આધારકાર્ડ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટી રાહત મળી રહી છે. આધાર લિંક માટે સમાન્ય જનતાને મોટી રાહત મળી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આધાર લિંકની સમયસીમાને ચુકાદો આવવા સુધી લંબાવી દીધું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી ચુકાદો આવશે નહીં ત્યાં સુધી બેન્ક અકાઉન્ટ અને મોબાઈલ ફોનને આધરા સાથે જોડવાની સમય સીમા વધારવામાં આવે છે. ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાના નેતૃત્વમાં સંવિધાનિક બેન્ચે કહ્યું કે, સરકાર આધારને ફરજિયાત કરવા માટે લોકોને જબરજસ્તી કરી શકે નહીં.

Supreme Court says mandatory #Aadhaar linking with bank accounts and mobile phones will stand extended indefinitely till the judgement is pronounced pic.twitter.com/X8ZzrcjMBC

અત્રે નોંધનીય છે કે, બેન્ક એકાઉન્ટ અને મોબાઈલ નંબરને આધાર સાથે લિંક કરવાની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ નક્કી કરવામાં આવી હતી. તેમજ હાલની કેન્દ્ર સરકાર તમામ જન કલ્યાણકારી યોજનાઓને આધાર સાથે લિંક કરી ચુકી છે. જેના માટે પારદર્શિકતાનું કારણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

The five-judge Constitution bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India Dipak Misra, said the government cannot insist for mandatory #Aadhaar

— ANI (@ANI) March 13, 2018