‘કબીર સિંહ’નું ટ્રેલર થયું રિલીઝ, સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશંસકોએ કરી ભરપુર પ્રશંસા

શાહિદ કપૂરની આગામી ફિલ્મ ‘કબીર સિંહ’ના ટ્રેલરની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. શાહિદની ફિલ્મ હોય એટલે તેની એક્ટીંગ અંગે તો કહેવુ જ શું? આજે ‘કબીર સિંહ’નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. આ ટ્રેલરમાં શાહિદ કપૂર એક ઝનુની આશિકનો જોરદાર રોલ નિભાવી રહ્યો છે.

શાહિદની આ ફિલ્મ 2017માં આવેલી તેલુગૂ બ્લોકબાસ્ટર ફિલ્મ ‘અર્જુન રેડ્ડી’ની ઓફિશીયલ રીમેક છે. ફિલ્મમાં કિયારા અડવાણી મહત્વનો રોલ કરી રહી છે. આ ફિલ્મને સંદિપ વાગાએ ડિરેક્ટ કરી છે. ફિલ્મનું પ્રોડક્શન ભૂષણ કુમાર સંભાળી રહ્યા છે.

SHAHID PERFECT KAPOOR!!! I HAVE NO WORDS FOR YOU!!! Your portrayal of Kabir has just blown away my mind. i am speechless!!! #KabirSinghTrailer WOW!!! pic.twitter.com/EfyEweeaEz

— α d n α n ✨ (@PerfectlyAdnan) May 13, 2019