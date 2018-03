BCCIએ લગાવ્યો શમીની પત્નીના આરોપો પર મોહર, આટલા દિવસ રોકાયો હતો દુબઈ…

મોહંમદ શમી સાઉથ આફ્રિકાથી ભારત પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે તે બે દિવસ દુબઈમાં રોકાયો હતો. આ ખુલાસો બીસીસીઆઈ કોલકાતા પોલીસ સામે કર્યો છે. શમીની પત્ની હસીન જહાંના આરોપ બાદ પોલીસે બીસીસીઆઈ પાસેથી શમીના સાઉથ આફ્રિકા પ્રવાસે જવા અને પરત આવવા અંગેની માહિતી માગી હતી.

બોર્ડે પોલીસને જણાવ્યું છે કે, શમી સાઉથ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ પૂર્ણ થયા બાદ ભારત પરત ફર્યા પહેલાં બે દિવસ દુબઈ રોકાયો હતો. ભારતીય ટીમ તે વખતે આફ્રિકા સામે વન-ડે સિરીઝ રમી રહી હતી પરંતુ શમીને સીમિત ઓવરોની ટીમમાં સામેલ કરાયો નહોવાથી તે ભારત પરત ફર્યો હતો.

Kolkata Crime Branch arrived at Amroha earlier today to check the properties of cricketer Mohd Shami as a part of investigation of the case where his wife Hasin Jahan leveled allegations against him. pic.twitter.com/g7rLxXgLg7

