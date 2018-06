પત્ની સુનંદાના મોત કેસમાં શશી થરૂરે કર્યો ‘લૂલો બચાવ’

પોતાની પત્ની સુનંદા પુષ્કરના મોતના કેસમાં કોર્ટ દ્વારા સમન્સ મોકલ્યા બાદ કૉંગ્રેસના નેતા શશી થરૂરે નિવેદન રજૂ કરીને પોતાનો પક્ષ મૂકયો છે. તેમણે કહ્યું કે જેટલું હું સમજું છું, કોર્ટે મારા નામનું સમન્સ રજૂ કર્યું છે અને મને 7 જુલાઇ 2018, શનિવારના રોજ રજૂ થવાનું કહ્યું છે. થરૂરે આગળ કહ્યું કે આ વાતની તરફથી ધ્યાન અપાવા માંગું છું કે શરૂઆતમાં જ મેં તપાસ ટીમનો પૂરો સહયોગ કર્યો છે અને સતત કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરતો આવી રહ્યો છું.

પોતાના પક્ષને સામે મૂકતા તેમણે લખ્યું, ‘હું મારી પોઝીશનને ફરી એક વખત દોહરાવા માંગું છું કે મારી ઉપર લાગેલા તમામ આરોપ નિરાધાર અને નિરર્થક છે. મારી વિરૂદ્ધ આ દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને બદલાની કાર્યવાહીનો પ્રયાસ છે. હું આ આરોપોનો બરાબર મુકાબલો કરીશ અને મને વિશ્વાસ છે કે અંતમાં અમારી ન્યાયિક પ્રક્રિયાની અંતર્ગત સચ્ચાઇ બધાની સામે આવશે.’

Shashi Tharoor issues a statement in connection with Sunanda Pushkar death case, says 'I find the charges preposterous and baseless, the product of malicious & vindictive campaign against myself'. pic.twitter.com/Og9tZWqeb5

— ANI (@ANI) June 5, 2018