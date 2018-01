U-19 WC: શુભમન ગિલની PAK વિરુદ્ધ શાનદાર સેન્ચ્યુરી, બનાવ્યો આ નવો રેકોર્ડ

શુભમન ગિલની શાનદાર સેન્ચ્યુરી અને ઈશાન પોરેલની દમદાર બોલિંગ સામે અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનનો સફાયો થઈ ગયો. ન્યુઝિલેન્ડના ક્રાઈસ્ટર્સમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી હતી. ભારત તરફથી ઈશાંત પોરેલે 4 અને રયાન પરાગ અને શિવાસિંહે 2-2 વિકેટ લીધી હતી. પાકિસ્તાન તરફથી સૌથી વધુ રન નઝીરે 18 બનાવ્યા છે. ટૂર્નામેન્ટની 3 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી ફાઈલ મેચમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમવા માટે ઉતરશે.

આ પહેલા ભારતના શુભમન ગિલે નોટ આઉટ રહીને 102 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. શુભમને મેચના અંતિમ બોલ પર શદી પૂર્ણ કરી હતી. આ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારત તરફથી આ પહેલી શદી પણ છે.

ભારતની બેટિંગ દરમિયાન શુભમન ગિલ 102 રનની શાનદાર ઈનિંગ રહીને નોટ આઉટ રહ્યો હતો. ગિલે અંતિમ બોલ પર પોતાની સેન્ચ્યુરી પૂર્ણ કરી હતી. ભારતે 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 273 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. ભારતે આપેલા લક્ષ્ય સામે પાકિસ્તાનની ટીમ માત્ર 69 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી.

Top Inn by our own lad #shubmanGill in U-19 India vs Pakistan World Cup semi final..so proud of you..keep going guys.. Cup Jeet kar aana hai.. All the best for the finals #Rahuldravid👏👏👌 one more game guys 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 30, 2018

U-19 WCમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર

73 બોલ – વિરાટ કોહલી V વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, 2008

82 બોલ – ઋષભ પંત V નામીબિયા, 2016

93 બોલ – શુભમન ગિલ V પાકિસ્તાન, 2018

This is as comprehensive a win as is possible in a semi-final of an ICC tournament. A lot of the Indian boys look ready for this level. #ICCU19CWC — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 30, 2018

Mighty impressed with this young side. Especially the fielding. And good to see that young Indian bowlers want to bowl quick. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 30, 2018