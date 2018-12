શાંતિના નગારા વગાડનાર સિદ્ધૂ બાદ ખાલિસ્તાની આતંકી સાથે SGPCના ચીફનો ફોટો વાયરલ

ખાલિસ્તાન સમર્થક અને હાફિદ સઇદના નજીકના ગોપાલ સિંહ ચાવલાની સાથે માત્ર નવજોત સિંહ સિદ્ધૂએ જ ફોટો ખેંચાવ્યો નથી, પરંતુ શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક કમિટી (SGPG)ના પ્રમુખ ગોબિંદ સિંહ લોંગોવાલે પણ તેમની સાથે ફોટો ખેંચાવ્યો છે, આ ફોટાથી હાલ દેશની રાજનીતિમાં ભૂકંપ જેવો માહોલ સર્જાયો છે.

.@capt_amarinder declined to visit Pak bcos Pak supports anti-India & anti-Punjab activities; but his own Minister @sherryontopp goes agnst his wish & gets clickd with Gopal S Chawla; close aide of Hafiz Saeed & anti-India persn

Wud Captain Sahab sack his irresponsible Minister? pic.twitter.com/EUSb7PK8EJ

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) November 29, 2018