હિમાચલ પ્રદેશ ફરવા જનારાઓ ચેતી જજો, કારણ કે…

દિવાળીની રજાઓમાં હિમાચલ પ્રદેશ ફરવા જનારાઓ જરા ચેતી જજો. કારણ કે હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા કસબાને પંજાબના પઠાનકોટ સાથે જોડતા કોંક્રીટનો બનેલો ખૂબ જ અગત્યનો પુલ ગુરૂવારના રોજ ધરાશાયી થઇ ગયો. આ અકસ્માતમાં છ લોકો ઘાયલ થયા છે. ઇજાગ્રસ્ત લોકોને પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂ મેડિકલ કેલોજમાં દાખલ કરાયા છે.

