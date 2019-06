માયાવતીને લઈને અખિલેશ યાદવે ઈશારા ઈશારામાં જ કહી દીધી મોટી વાત

સમાજવાદી પાર્ટી અને બહુજન સમાજ પાર્ટી ગઠબંધનને લઈને સપા અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ફરી એકવાર મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. અખિલેશે કહ્યું છે કે, જીંદગીમાં ઘણીવાર કરવામાં આવેલા પ્રયોગો નિષ્ફળ રહે છે. આટલું જ નહીં અખિલેશે ઈશારામાં જ ભવિષ્યમાં માયાવતી સાથે ચૂંટણી ના લડવાની વાત પણ કહી દીધી છે. અખિલેશે ગઠબંધનના સવાલ પર કહ્યું હતું કે, હવે રાજકારણનો માર્ગ ખુલો થયો છે.

લખનૌ ઈદગાહ પર આવેલા અખિલેશ યાદવે લોકોને ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. અખિલેશે અહીં જણાવ્યું હતું કે, આ ગઠબંધન તેમના માટે એક પ્રયોગ સમાન હતું. જે ભલે સફળ ના રહ્યું પણ તેમાં રહેલી ખામીઓન જાણ તો થઈ. તેમણે કહ્યું હતું કે, હું સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું. એન્જીનિયરિંગમાં અનેક ટ્રાયલ હોય છે. ઘણી વાર તમે તેમાં સફળ નથી થતા, પરંતુ તમને તેમાં રહેલી ખામીની તો જાણ થઈ જ જાય છે.

A Yadav:Sometimes you don't succeed in trials but you get to know about weaknesses. What I said for Mayawati ji in 1st press conference 'Mera samman unka samman hoga',I still say that. As far as gathbandhan or fighting elections alone is concerned,political roads are open for all pic.twitter.com/L1wGOOKlB3

— ANI UP (@ANINewsUP) June 5, 2019