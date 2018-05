સોનિયા ગાંધીએ PM પર પ્રહાર કર્યા: મોદી પર કૉંગ્રેસ મુકત ભારતનું ભૂત સવાર, પરંતુ…

કર્ણાટકના ચૂંટણી સંગ્રામમાં પહેલી વખત પ્રચાર કરવા ઉતરેલ યુપીએની અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધીએ મંગળવારના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યાં. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીને કૉંગ્રેસ મુકત ભારતનું ભૂત સવાર થયું છે પરંતુ તેઓ કોઇને સહન કરી શકતા નથી. સોનિયાએ કહ્યું કે પીએમ મોદી સારા વકતા છે પરંતુ તેમના ભાષણથી પેટ ભરાતું નથી. તેઓ જયાં પણ જાય છે માત્ર નફરત ફેલાવે છે.

Modi ji is proud of the fact that he is a very good orator, I agree with this. He speaks like an actor. I'll be happy if his speeches can end hunger of the country but speeches cannot fill empty stomachs, food is needed for that: Sonia Gandhi in Bijapur #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Vid3Gfc0j4

— ANI (@ANI) May 8, 2018