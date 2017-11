મોદીએ અહંકારને લીધે લોકતંત્રના મંદિરને માર્યા તાળાઃ સોનિયા ગાંધી

કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનિયા ગાંધીએ પક્ષની કારોબારી સમિતિને બેઠકમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની નીતિઓની આકરી ટીકા કરતાં જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાને તેમના અહંકારને લીધે લોકતંત્રના મંદિરને તાળા માર્યા છે. તેઓ તેમના અહંકાર માટે ગરીબોના ભાગ્યનું નિકંદન કઢવા અડીખમ છે.

Modi govt in arrogance has cast dark shadow on India’s Parliamentary democracy by sabotaging Winter Session on flimsy grounds. It's mistaken if it thinks by locking temple of democracy, it'll escape constitutional accountability ahead of elections.: Sonia Gandhi in Congress CWC pic.twitter.com/YP7bKbr7Ox

