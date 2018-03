સોનિયા ગાંધીના ડીનરમાં 20 પક્ષોના નેતાઓએ માણી મિજબાની

કોંગ્રેસનું સુકાન રાહુલ ગાંધીને સોંપ્યા પછી યુપીએના ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધી ગઠબંધનને મજબુત બનાવવાની કામગીરીમાં પરોવાઈ ગયા છે. તેમણે મંગળવારે વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવતાં વિવિધ પક્ષોના નેતાઓને ડીનર માટે આમંત્રિત કર્યા હતાં.

Leaders from a cross section of parties registered their presence at the dinner. pic.twitter.com/u3McC9TUer

#Delhi : Opposition leaders at Sonia Gandhi's residence. The leaders are here after being invited for dinner by the UPA chairperson. pic.twitter.com/D0ZfdQ79UP

This dinner hosted by Sonia Gandhi ji for opposition parties should not be seen from the prism of politics, it was for friendship and better dialogue between parties: Randeep Surjewala,Congress pic.twitter.com/WgckcfzK5T

— ANI (@ANI) March 13, 2018