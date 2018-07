‘PM મોદી ફરીથી બનશે વડાપ્રધાન’, દુનિયાના આ ટૉચના રાષ્ટ્રપતિએ કરી ભવિષ્યવાણી

ઘણી વખત અજાણ્યામાં કહેલી વાત પણ ઘણું બધું સમજાવતી હોય છે. ભારતના પ્રવાસે આવેલા દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ મૂન જે-ઈનના મોઢે આજે એક એવી વાત નીકળી હતી. તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે સંયુક્ત જાહેરાત દરમ્યાન કહ્યું કે, તે 2020માં વડાપ્રધાનની કોરિયા યાત્રાનો આતુરતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, હું 2020માં વડાપ્રધાન મોદીની કોરિયા યાત્રાની આતુરતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહી છું અને ત્યાર સુધી મને આશા છે કે અમે વિભિન્ન બહુપક્ષીય સમ્મેલનોમાં પોતાની ધનિષ્ઠ વાતચીત ચાલું રાખશે.

મજાની વાત એ છે કે વડાપ્રધાન મોદીનો કાર્યકાળ મે 2018 સુધી છે. ત્યારબાદ દક્ષિણ કોરિયાઈ રાષ્ટ્રપતિની સાથે વિભિન્ન બહુપક્ષીય સમ્મેલનોમાં વાતચીત અને 2020માં કોરિયા પ્રવાસ તે ત્યારે કરશે, જ્યારે આગામી લોકસભા ચૂંટણીઓમાં તેમણે જીત હાંસલ થશે અને તે એકવાર ફરીથી ભારતના વડાપ્રધાન બનશે. એક બાજુ જોવા જઈએ તો મૂન જે-ઈને નરેન્દ્ર મોદીને ફરીથી વડાપ્રધાન બનવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભલે આ વાત અજાણ્યામાં કહેવામાં આવી હોય, પરંતુ એવા મહત્વપૂર્ણ અવસરે કહેવામાં આવેલી વાતનો પણ એક અર્થ હોય છે.

I will eagerly wait for PM Modi's visit to Korea in 2020 until then I hope we can continue our close communication in various multilateral summits: South Korean President Moon Jae-in pic.twitter.com/ZnW95P9iU2

— ANI (@ANI) July 10, 2018