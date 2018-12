…આખરે કેમ યાદ આવ્યા સચિન તેંદુલકરને આ વ્યક્તિ, કોણ છે જાણો

મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંદુલકરના કરિયરમાં બીસીસીઆઇના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાજ સિંહ ડૂંગરપુરના યોગદાન અંગે જગ જાહેક છે. રાજ સિંહ ડૂંગરપુરે સચિનની ખૂબ મદદ કરી હતી. માસ્ટર બ્લાસ્ટરને જ્યારે ડૂંગરપુરે પ્રથમ વખત જોયા હતા ત્યારે તે 13-14 વર્ષના હતા. સચિને ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઇન્ડિયા વિરુદ્ધ કેટલાક રન બનાવ્યા હતા. સચિન શિવાજી પાર્ક યંગસ્ટર માટે રમી રહ્યા હતા. જ્યારે એક વખચ સચિનના નામની ભલામણ રાજ સિંહથી કરવામાં આવી તો તેમણે સીસીઆઇ માટે રમવાનું કહેવામાં આવ્યું અને 14 વર્ષની ઉંમરમાં ડ્રેસિંગ રૂમમાં પ્રવેશ કરવાની અનુમતિ અપાવવા માટે દરેક નિયમોને નેવે મૂકી દીધા.

સચિન તેંદુલકરે બુધવારે રાજ સિંહ ડૂંગરપુરને તેમના જન્મ દિવસ પર યાદ કર્યા અને તેમની સાથેની એક જુની તસવીર ટ્વીટર પર શેર કરી. સચિન તેંદુલકરે લખ્યું રાજ ભાઇના ભારતીય ક્રિકેટમાં અને મારા કરિયરમાં યોગદાનને ભૂલી શકાય નહીં. ડૂંગરપુરની લીડ વાળી રાષ્ટ્રીય પસંદ સમિતિએ 1989-90ના પાકિસ્તાન પ્રવાસ દરમ્યાન સચિન તેંદુલકરને ભારતીય ટીમમાં જગ્યા આપી હતી. ત્યાર બાદ જે થયું તે ઇતિહાસ છે.

Remembering Raj bhai on his birth anniversary. His contribution towards Indian cricket and my career has been immense and will never be forgotten. pic.twitter.com/gBfrDvmX4V

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 19, 2018