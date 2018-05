ખેલ મંત્રી રાજ્યવર્ધન રાઠોડે આપી વિરાટ-રિતિક-સાઈનાને ટ્વિટર પર ‘ચેલેન્જ’, જુઓ વિડીયો

કેન્દ્રીય ખેલ મંત્રી રાજ્યવર્ધન સિંહ રાઠોડે દેશની ફિટનેશ વધારવા માટે એક નવતર પ્રયોગ માટે સોશ્યિલ મીડિયાની મદદ લીધી છે. રાઠોડે કસરત કરતાં પોતાનો વિડીયો ટ્વિટર પર શેર કર્યો છે. જેમાં તેને ફિલ્મસ્ટાર રિતિક રોશન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને બેડમિન્ટન સ્ટાર સાઈના નેહવાલને ચેલેન્જ કરતાં આ મુહિમમાં શામેલ કરવાની અપીલ કરી છે. જેને ઘણો સ્પોર્ટ મળી રહ્યો છે.

ગત વર્ષે ખેલ મંત્રી બનેલ રાઠોડે વિડીયોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ઉર્જાથી પ્રભાવિત થવાની વાત કરી હતી. તેઓ કહી રહ્યા છે કે, પીએમ દિવસ-રાત કામ કરી રહ્યા છે અને તેઓ ઇચ્છે છે કે સંપૂર્ણ ભારત સ્વસ્થ્ય રહે. તેઓ પોતાના કામમાં વ્યાયામનો સમાવેશ કરવાની વાત કરતાં લોકોને ફીટનેશ મંત્ર શેર કરવા માટે કહી રહ્યા છે.

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video 😀and I challenge @iHrithik , @imVkohli & @NSaina to join in🥊 pic.twitter.com/pYhRY1lNEm

જેના માટે રાઠોડે લોકોને વ્યાયામ કરતાં પોતાના વિડીયો સોશ્યિલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવા માટે કહ્યું છે. વિડીયોમાં તેઓ પોતાની ઓફિસની અંદર જ પુશ અપ્સ કરતાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ વિડીયો સાથે જ તેમને લોકોને ફિટનેસ માટે જાગૃત થવા માટે કહેતાં, ‘હમ ફીટ તો ઈન્ડિયા ફીટ’ નું સ્લોગન આપ્યું છે.

ખેલમંત્રીના આ અદ્દભુત આઇડિયાને લોકો પસંદ પણ કરી રહ્યા છે અને તેમની પ્રશંસા પણ કરી રહ્યા છે. ટ્વિટમાં તેમને વિરાટ, રિતિક અને સાઈનાને નોમિનેટ કરેલ છે જે જોતાં મોટી સંખ્યમાં લોકો પર તેનો પ્રભાવ પડી શકે તેમ છે. સાઈના નેહવાલે ચેલેન્જ સ્વીકારી લીધી અને પોતનો વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે અને સાથે જ ગંભીર, પીવી સિંધુ અને રાણા દિગુબત્તીને આપી છે.

Thank u so much @Ra_THORe sir for challenging me 😁..#HumFitTohIndiaFit 🇮🇳🏆

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video 😀and I challenge @RanaDaggubati @Pvsindhu1 and @GautamGambhir 👍👍 pic.twitter.com/XEaJ9tPj2W

— Saina Nehwal (@NSaina) May 22, 2018