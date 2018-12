IND vs AUS: પર્થ ટેસ્ટ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત, અશ્વિન અને રોહિત OUT

ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ચાર ટેસ્ટ મેચની સીરીજમાં બીજી ટેસ્ટ માટે ભારતે તેના 13 ખેલાડીને પસંદ કરી લીધા છે. પર્થ ટેસ્ટ શુક્રવારથી રમવામાં આવશે. એડિલેડમાં રમવામાં આવેલી પ્રથમ ટેસ્ટ 31 રનથી જીતીને ટીમ ઇન્ડિયા સીરીજમાં 1-0થી આગળ છે.

બીસીસીઆઇએ તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર ટીમ ઇન્ડિયાના 13 ખેલાડીઓના નામ જણાવ્યા છે. વિરાટ કોહલી, મુરલી વિજય, કેએલ રાહુલ, અજિંક્ય રહાણે, ચેતેશ્વર પૂજારા, હનુમા વિહારી, ઋષભ પંત, રવિન્દ્ર જાડેજા, ઇશાંત શર્મા, મોહમ્મદ શમીસ જસપ્રીત બુમરાહ, ભુવનેશ્વર કુમાર, ઉમેશ યાદવ.

બીજી ટેસ્ટ માટે પસંદ કરવામાં 13 ખેલાડીઓમાં ચોટિલ રવિચંદ્રન અશ્વિન નથી. તેના પેટમાં ડાબી બાજુ ખેંચાણ છે. 32 વર્ષના આ સ્ટાર ઓફ સ્પિનરને એડિલેડ ટેસ્ટમાં 6 વિકેટ નીકાળી હતી. રોહિત શર્મા પણ બહાર છે. તેમને પહેલી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 37 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે બીજી ઇનિંગ્સમાં 1 રન બનાવીને આઉટ થઇ ગયા હતા.

India name 13-man squad for 2nd Test: Virat Kohli (C), M Vijay, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane (VC), Hanuma Vihari, Rishabh Pant (WK), Ravindra Jadeja, Ishant Sharma, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/dBnMLqZ7AD

— BCCI (@BCCI) December 13, 2018