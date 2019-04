શ્રીલંકામાં વધુ એક બોમ્બ બ્લાસ્ટ, 87 ડિટોનેટર મળી આવતા સનસનાટી

શ્રીલંકામાં થયેલ અત્યાર સુધીના સૌથી વિનાશક સીરિયલ બ્લાસ્ટમાં મૃતકોની સંખ્યા 290 સુધી પહોંચી છે. રવિવારે ઇસ્ટર ડે નિમિત્તે ચર્ચ અને હોટલ સહિત શ્રેણીબદ્ધ કુલ 8 બોમ્બ ધમાકા થયા હતા. આ હુમલામાં 450થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. જેમાં કેટલાકની હાલત ગંભીર છે. આ દરમિયાન શ્રીલંકાના કોલંબોના મુખ્ય બસ સ્ટેન્ડ પર 87 બોમ્બ ડિટોનેટર્સ મળ્યા છે. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ મૈત્રીપાલા સિરીસેના સોમવારે મધ્યરાતે સંપૂર્ણ દેશમાં ઇમરજેન્સી લાગૂ કરવાની જાહેરાત કરી શકે છે. એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે.

સીરિયલ બ્લાસ્ટની તપાસ કરી રહેલી શ્રીલંકા પોલીસે અત્યાર સુધી 24 લોકોની ધરપકડ કરી છે. સોમવારે સવારે કોલંબો એરપોર્ટ નજીક એક વધુ બોમ્બ મળ્યો હતો. જેને સુરક્ષાબળે સમયસર ડિફ્યૂઝ કરી મોટી જાનહાનિ અટકાવી હતી. પરંતુ મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આજે કોલંબોના એક ચર્ચ નજીક વાનમાં વિસ્ફોટ થયા હોવાની માહિતી મળી છે. રિપોર્ટ મુજબ બોમ્બ સ્ક્વાડ ટીમ દ્વારા બોમ્બને ડિફ્યૂઝ કરતા સમયે આ બ્લાસ્ટ થયો. શ્રીલંકામાં થયેલ હુમલાઓમાં 4 ભારતીય નાગરિકના મોત થયા હોવાની પણ માહિતી મળી છે.

Reuters: An explosion went off in a van near a church in Colombo, #SriLanka when bomb squad officials were trying to defuse it. pic.twitter.com/eBpIUKk7Pt

— ANI (@ANI) April 22, 2019