મુસ્લિમો અને બૌદ્ધો વચ્ચે હિંસક અથડામણો બાદ શ્રીલંકામાં ઈમરજન્સી લદાઈ

ભારતના વધુ એક પાડોશી દેશની સ્થિતિ કથળી છે. એક પછી એક પાડોશી દેશો અરાજકતા તરફ ધકેલાઈ રહ્યાં છે. પહેલાથી જ ઈમરજન્સીનો સામનો કરી રહેલા માલદીવ બાદ હવે શાંત રાષ્ટ્ર તરીકે જાણીતા શ્રીલંકામાં પણ ઈમરજન્સી લગાવી દેવામાં આવી છે.

શ્રીલંકાની સરકારે દેશમાં 10 દિવસ માટે ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી દીધી છે. શ્રીલંકામાં બૌદ્ધ અને મુસ્લીમ સમુદાય વચ્ચે સતત વધી રહેલા તણાવાના કારણે સરકારે ઈમરજન્સી લગાવવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

શાંતિ પ્રિય રાષ્ટ્રની છબી ધરાવતા શ્રીલંકામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી બે સમુદાયો વચ્ચે મતભેદ ચાલી રહ્યાં છે. બૌદ્ધ અને મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તીવ્ર મતભેદો હતાં. બૌદ્ધ ધર્મના લોકોનો મુસ્લીમો પર આરોપ છે કે તે લોકોનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવી રહ્યાં છે. તેવી જ રીતે બૌદ્ધોના પૌરાણીક સ્થળોનો નાશ કરી રહ્યાં છે. મ્યાનમારથી ભાગીને આવેલા રોહિંગ્યા મુસલમાનો પણ શ્રીંલના બૌદ્ધો માટે માથાનો દુખાવો બન્યાં છે. બૌદ્ધો શ્રીલંકામા આશ્રય લઈ રહી રહેલા રોહિંગ્યાની પણ વિરૂદ્ધ છે.

#WATCH: Members of Buddhist community hold protest outside Police station in #Kandy, Sri Lanka, demanding the release of Buddhists those who were arrested in the riot. pic.twitter.com/NVqJwcTtyn

— ANI (@ANI) March 6, 2018