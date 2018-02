શ્રીદેવીના નિધનના ત્રણ દિવસ બાદ નશ્વર દેહને ભારતમાં લાવવાની મંજૂરી

બોલિવૂડની અભિનેત્રી શ્રીદેવીનાં નિધનના ત્રણ દિવસ પછી મંગળવારએ તેમણા નશ્વર દેહને ભારતમાં લાવવાની મજૂરી મળી ગઈ છે. સરકારી વકીલ દ્વારા આપવામાં આવેલી મંજૂરી પછી તેમણા નશ્વર દેહને લેપ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. દુબઈ પોલીસે શ્રીદેવીનાં મોત સાથે જોડાયેલા કેસને બંધ કરી દીધો છે અને તેમણા મૃતદેહને પરિવારને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે.

બોલિવૂડની દિગ્ગજ અભિનેત્રી શ્રીદેવીનાં મોતના ત્રણ દિવસ પછી મંગળવાર બપોરએ તેના નશ્વર દેહને ભારતમાં લાવવાની પરવાનગી મળી ગઈ છે. સરકારી વકીલની મંજૂરી મળ્યા પછી નશ્વર દેહ પર લેપ લગાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે શ્રીદેવીનું મોત 24 ફેબ્રુઆરીએ દુબઈમાં રાતે 11 વાગે થયું હતું. દુબઈ પોલીસની તપાસ, ફોરેન્સિક રિપોર્ટ પછી સરકારી વકીલ બધા દસ્તાવેજોની તપાસ કરી રહ્યા હતા, જેના કરાણે નશ્વર દેહને ભારતમાં લાવવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો હતો.

Dubai Police hands over letters for release of #Sridevi's mortal remains, to the Indian consulate and her family members, so that they can proceed for embalming. (Khaleej Times)

— ANI (@ANI) February 27, 2018