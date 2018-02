આખરે ત્રણ દિવસ બાદ અભિનેત્રી શ્રીદેવીનો નશ્વર દેહ મુંબઈ લાવવામાં આવ્યો

બોલિવૂડની અભિનેત્રી શ્રીદેવીના નશ્વર દેહને મુંબઈ લાવવામાં આવ્યો છે. એમ્બ્યુલન્સ મારફતે અભિનેત્રીના મૃતદેહને તેના ઘરે લઈ જવામાં આવશે. એરપોર્ટ પર જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી પણ હાજર રહ્યાં છે. અનિલ કપૂરનો પરિવાર પણ એરપોર્ટ પર પહોંચી ગયો હતો. તેવી જ રીતે એરપોર્ટ પર ભારે ભીડ જોવા મળી છે. શ્રીદેવીનો નશ્વર દેહ દુબઈ એરપોર્ટથી 6.30 વાગે રવાના થયો હતો જે પ્રાઈવેટ જેટ મારફતે 9:45 વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈ એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યો હતો.

