ઉદગમ સ્કૂલમાં ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીએ બીજા માળેથી પડતું મૂક્યું

છેલ્લા 20 દિવસથી રજા ઉપર રહેલી ઉદગમ શાળાની ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીનીએ ચાલુ સ્કૂલે શાળાના બીજા માળેથી પડતું મૂક્યું છે. તેને ગંભીર સ્થિતિમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીનીએ આમ શાથી કર્યું તે વિશે કશું જાણવા મળ્યું નથી.

છેલ્લા 20 દિવસમાં એવું તે શું બન્યું તે વિષય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. આજે સ્કૂલનો છેલ્લો દિવસ હતો અને અચાનક જ વિદ્યાર્થીનીએ પડતું મૂક્યું હતું. તેને માનસિક ત્રાસ હતો કે કેમ તે વિશે કશું જાણવા મળ્યું નથી. હાલમાં તેને ગંભીર ઈજાઓ થતાં અમદાવાદની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે.

Std-9 Student jumps from second floor of Udgam school Ahmedabad



આ મામલે શું કહેવું છે સ્કૂલ સત્તાવાળાઓનું

ઉદગમ સ્કૂલનાં એક્ઝિક્યૂટીવ ડિરેક્ટર મનન ચોક્સીએ આ બનાવ અંગે જણાવ્યું હતું કે જે વિદ્યાર્થીનીએ આજે ક્લાસરૂમમાંથી પડતુ મુક્યું છે તે છેલ્લા 25 દિવસથી રજા પર હતી અને આજે જે તે શાળાએ આવી હતી. આ વિદ્યાર્થીની ધોરણ 6થી ઉદગમ સ્કૂલમાં દાખલ થઈ છે. અગાઉ તે અમેરિકામાં અભ્યાસ કરતી હતી. વિદ્યાર્થીનીએ આવું પગલું કેમ ભર્યું તે અંગેનાં કારણ શાળા સંચાલકો અજાણ હોવાનું જણાવતા ચોક્કસીએ જણાવ્યું હતું કે હાલ વિદ્યાર્થીનીની તબીયત સ્ટેબલ છે અને તે ખતરાથી બહાર હોવાનું ડોક્ટર્સે તેમને જણાવ્યું છે ઉપરાંત 9માં ધોરણની આ વિદ્યાર્થીનીએ ધોરણ 7નાં ક્લાસરૂમની બારી માંથી પણ એક વખત નીચે ભૂસ્કો માર્યાનું ચોક્કસીએ જણાવ્યું હતું.