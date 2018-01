‘પદ્માવત’નાં વિરોમાં અમદાવાદનાં થિયેટર્સ બહાર તોડફોડ, પોલીસનું 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ

સંજય લીલા ભણસાળીની ફિલ્મ પદ્માવતને રિલીઝ કરવા અંગે રાજપૂત સમાજમાં ઉગ્ર રોષ પ્રવત્યો છે. ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં રાજપૂત સમાજ ઠેરઠેર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તો અમદાવાદ શહેરમાં પણ વિરોધનો સૂર ઊભો થયો છે. અમદાવાદમાં ક્યાંક કેન્ડલ માર્ચ કાઢવામાં આવી રહી છે તો કેટલીક જગ્યાએ થિયેટર્સમાં તોડફોડ કરવાના બનાવો બની રહ્યા છે.

PVR મોલમાં પથ્થરમારો, 10થી વધુ વાહનોમાં આગચંપી

મળતી માહિતી પ્રમાણે રોષે ભરાયેલા ટોળાએ અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલા એક્રોસપોલિસ મોલમાં આવેલા PVR મોલમાં પથ્થરમારો કર્યો હતો. આ ઉપરાંત ઉશ્કેરાયેલા અજાણ્યા ટોળાએ વાહનોમાં પણ ટોળાએ આગચંપી કરી હતી. ટોળાએ 10થી વધારે વાહનોમાં આગચંપી કરી હતી. અજાણ્યું ટોળું તોડફોડ અને આગચંપી કરીને ત્યાંથી નાસી છૂટ્યું હોવાનું જાણાવા મળી રહ્યું છે. આગના પગલે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી જઇ આગ ઉપર કાબુ લેવાની કામગીરી હાથધરી હતી. આ ઉપરાંત ડ્રાઇવઇન રોડ ઉપર આવેલા હિમાલયા મોલનાં કાર્નિવલ સિનેમા બહાર પણ વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું. વિરોધના પગલે પોલીસે 7 લોકોની અટકાયત પણ કરી હતી.

રાજપૂત સમાજે કાઢી કેન્ડલ માર્ચ

મળતી માહિતી પ્રમાણે પદ્માવત ફિલ્મના વિરોધ માટે રાજપૂત સમાજે એસજી હાઇવે ઉપર આવેલા ઇસ્કોન ચાર રસ્તા નજીક કેન્ડલ માર્ચ કાઢી હતી. જેના પગલે આ સ્થળે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.

અમદાવાદના સીટીએમ પુલ પાસે નરેંદ્રસીંહ સીસોદીયાએ આંરણ ઉપવાસની શરુઆત કરી



ફિલ્મ પદ્માવતના વિરોધમાં અમદાવાદના સીટીએમ પુલ પાસે નરેંદ્રસીંહ સીસોદીયાએ આમરણ ઉપવાસ શરુ કર્યા છે. આરએસએસ સાથે જોડાયેલા નરેંદ્રસીહે આજથી જ ઉપવાસ ચાલુ કર્યા છે અને ફિલ્મ રીલીજ ન કરવા માટે પણ આહ્વાન કર્યુ તો સમાજના લોકોને શાંતીથી જાહેર સંપત્તીને નુકશાન કર્યા વગર વિરોધ કરવા પણ અપીલ કરી.

Gujarat: A mall and adjacent shops vandalised, vehicles torched in protest against #Padmaavat in Ahmedabad's Memnagar, police at the spot. Mall Manager Rakesh Mehta says, 'we had put up boards saying we won't screen the film still the mall was attacked by a horde of men'. pic.twitter.com/VYh0ddz7Oj

