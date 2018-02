LOC નજીકના વિસ્તારમાં પાક.એ કર્યું યુદ્ધ વિરામ ભંગનું ઉલંઘન પછી થયું કંઇક આવું…

જમ્મુ કાશ્મીરમાં એલઓસી નજીક પાકિસ્તાને યુદ્ધ વિરામ ભંગનું ઉલંઘન કરતા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સ્થાનિકો સામે જોખમ ઊભું થયું છે. રજૌરીના પૂંછ જિલ્લામાં ભારે ગોળીબાર અનો મોર્ટારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઇને બાળકોને શાળામાં જ રોકી રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે સોમવારે બાંદીપુર એન્કાઉન્ટરમાં ઇજાગ્રસ્ત આતંકી મૃત અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો.

એલઓસી પાસે પાકિસ્તાને કરેલા ફાયરિંગમાં ભારતે વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. પૂંછ જિલ્લાંના ભિમ્બર ગલી સેક્ટરમાં મંગળવારે નાના અને ઓટોમેટિક હથિયારોથી ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

રજૌરી ડે. કમિશનર શાહીદ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાને એલઓસી નજીકના ગ્રામ્ય વિસ્તાર તારકુંડી ગલી, લાંબી બાડી, ખોરિનાર, ધાર અને મંજાકોટ સેક્ટરમાં અંધાધૂધી ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.આ ફાયરિંગને ધ્યાનમાં લઇને સ્કૂલ ગયેલા બાળકોને સુરક્ષાના કારણોસર શાળામાં જ રોકી રાખવામાં આવ્યા હતા.

Jammu & Kashmir: School children stranded at school due to ceasefire violation by Pakistan in Manjakote sector of Rajouri district. Headmaster says there has been heavy shelling so we have asked the students to wait, we will leave them only when firing stops. pic.twitter.com/EfyYfpXbyJ

— ANI (@ANI) February 27, 2018