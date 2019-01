વિરોધ પક્ષોની પડખે શત્રુઘ્ન, ભાજપે એક્શન લેવાના આપ્યા સંકેત

કોલકાતામાં મમતા બેજરજીના નેતૃત્વમાં 22 વિરોધ પક્ષોની મહારેલી પર ભાજપે વળતો પ્રહાર કર્યો છે. ભાજપે વિરોધ પક્ષોની આ એકજુથતાને સિદ્ધાંતવિહીન લોકોની જમાત ગણાવી. સાથ્હે જ મહારેલીમાં શામેલ થનારા પાર્ટી સાંસદ શત્રુઘ્ન સિન્હા પર કાર્યવાહી કરવાના પણ સંકેત આપ્યાં હતાં.

કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉંડમાં આયોજીત મહારેલીમાં સમાજવાદી પાર્ટી પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ, કોંગ્રેસના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે, આમ આદમી પાર્ટીના અરવિંદ કેજરીવાલ, શરદ યાદવ, એચડી દેવગૌડા વગેરે વિપક્ષી નેતાઓ હાજર રહ્યાં હતાં. તેમની સાથે ભાજપના નેતા અરૂણ શૌરી અને યશવંત સિંહાએ પણ મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં.

Rajiv Pratap Rudy,BJP on Shatrughan Sinha present at 'United India' opposition rally in Kolkata: Some people are intelligent in a different way. Some people want to carry stamp of BJP for the facilities that come as a MP; Visual of Shatrughan Sinha present at the rally in Kolkata pic.twitter.com/WIran1YpOw

— ANI (@ANI) January 19, 2019