SC/ST એક્ટ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો જુનો આદેશ યથાવત જ રાખ્યો

SC/ST એક્ટ સાથે સંબંધીત નિર્ણયની પુનર્વિચાર અરજી પર કેન્દ્ર સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી આંચકો લાગ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના નિર્ણય પર સ્ટે આપવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. દેશની વડી અદાલતે તમામ પક્ષોને આ મામલે આગામી ત્રણ દિવસની અંદર પોતાનો જવાબ આપવા આદેશ કર્યો છે. સાથે જ આ મામલે આગામી સુનાવણી 10 દિવસ બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.

સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે ઓપન અદાલતમાં સુનાવણી હાથ ધરતા કહ્યું હતું કે, એસસી-એસટી એક્ટના પ્રોવિઝન સાથે કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરવામાં આવી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટની બે જજોની બેંચે કહ્યું હતું કે, તે એક્ટની વિરૂદ્ધ નથી, પરંતુ નિર્દોષોને સજા ન મળવી જોઈએ.

એસસી-એસટી એક્ટ પર સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં લીધેલા નિર્ણયના સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકારની પુનર્વિચાર અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટની ઓપન કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી હતી. એટર્ની જનરલની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરતા સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી હાથ ધરી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે, જે લોકો રસ્તા પર ઉતરીને પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે તેમણે અમારૂ જજમેન્ટ વાંચ્યુ પણ નથી. અમને એ નિર્દોષ લોકોની ચિંતા છે જે જેલોમાં બંધ છે.

Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa

— ANI (@ANI) April 3, 2018