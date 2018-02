સુશાંત અને જેકલિનની ‘ડ્રાઈવ’ ને સપ્ટેમ્બર સુધી જોવી પડશે રાહ

બોલિવૂડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ અને અભિનેત્રી જેકલિન ફર્નાડિઝની ફિલ્મ ‘ડ્રાઈવ’ ની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ 7 સપ્ટેમ્બરએ રિલીઝ થશે. તેનાં પહેલાં આ ફિલ્મ હોળી પર રિલીઝ થવાની હતી. કરણ જોહરએ બુધવારએ ટ્વિટર પર ફિલ્મ રિલીઝ વિશે જણાવ્યું હતું. તે પોતાની માતા હીરુ જોહરની સાથે ફિલ્મને પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યો છે. ફિલ્મમાં પોસ્ટરની સાથે કરણએ ટ્વીટ કરી હતી.

The Dharma and Fox Car franchise races to cinema halls on the 7th of September,2018!! #DRIVE starting @itsSSR and @Asli_Jacqueline directed by @Tarunmansukhani Buckle up and get set for the zooming ride!! @apoorvamehta18 @foxstarhindi @DharmaMovies pic.twitter.com/qUsxLC1m35

— Karan Johar (@karanjohar) February 14, 2018