Photos: ‘તારક મહેતા…’ની બબીતાને પસંદ છે ‘બિગ બૉસ’નો આ કંટેસ્ટંટ

‘બિગ બૉસ-12’ દિવાળી ધમાકા વીક બાદથી રસપ્રદ બન્યો છે. ગત સીઝનનાં કંટેસ્ટેંટ્સની એન્ટ્રીએ શૉને રસપ્રદ બનાવી દીધો છે. ઘરનાં સૌથી જાણીતા કંટસ્ટંટ શ્રીસંતને લઇને સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર માહોલ બન્યો છે. તે ઘણા ટીવી સેલિબ્રિટીની ફેવરેટ લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર છે. શિલ્પા શિંદે, હિના ખાન, અર્શી ખાન બાદ હવે લાગે છે કે શ્રીસંત ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ની બબીતા એટલે કે મુનમુન દત્તાનો પણ ફેવરેટ બની ગયો છે.

સોમવારે થયેલા નોમિનેશનમાં શ્રીસંતે બાઝી પલટી દીધી હતી. માસ્ટરસ્ટ્રોક રમતા તેણે પુરી હેપ્પી ક્લબને નૉમિનેટ કરી દીધી છે. મુનમુન દત્તા શ્રીસંતની સ્ટ્રેટેજીથી ઇમ્પ્રેસ જોવા મળી હતી. મુનમુને ટ્વિટ કરીને લખ્યું કે, ‘શ્રીસંતનો માસ્ટરસ્ટ્રોક. હવે હેપ્પી ક્લબ જરા પણ હેપ્પી નથી. આવુ થાય છે જ્યારે તમે બીજા વિનર મેઘા ધાડેને સતત ટોણા મારો છો, જ્યારે તમે શિવાશીષ અને બીજાઓને ડ્રામેબાજ કહો છો. હવે તેમને તેમનાં જ કર્યા ભોગવવા પડી રહ્યા છે.’

Masterstroke by #Sreesanth 😂. Happy club is not so happy anymore isn't it ? Happens, especially when you continuously taunt another winner #MeghaDhade for her win, when you call #Shivashish or others 'dramebaaz'. Now they got the taste of their own medicine #BiggBoss12

— Munmun Dutta (@moonstar4u) November 5, 2018