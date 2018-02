આધેડ શખ્સે બસમાં કર્યું ગંદુકામ, તસ્લીમા નસરીન બોલ્યા- રેપ અને કત્લ કરતાં સારું, આ જ કરે પુરુષ

દિલ્હી યુનિવર્સિટીની એક વિદ્યાર્થીનીની બાજુમાં બેઠેલા એક આધેડ વ્યક્તિ દ્વારા ચાલતી બસમાં હસ્તમૈથુનના સમાચાર પર પ્રખ્યાત લેખિકા તસ્લીમા નસરીને પણ ટિપ્પણી કરી છે. આ કેસમાં તસ્લીમાની ટિપ્પણી સામાન્ય લોકો કરતાં એકદમ અલગ છે. તસ્લીમા નસરીને ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે આજકાલ રેપ કલ્ચરમાં આ કોઇ મોટો ગુનો નથી. તસ્લીમાએ લખ્યું છે કે મર્દ બળાત્કાર અને હત્યા કરે, તેની જગ્યાએ તે હસ્તમૈથુન જ કરે. તસલીમાએ ટ્વીટ કરી કે દિલ્હીમાં એક ભારે ભીડમાં બસમાં એક વ્યક્તિએ હસ્તમૈથુન કર્યું, બળાત્કાર કલચરના દોરમાં તેને એક મોટો ગુનો માનવો જોઇએ નહીં, મર્દ બળાત્કાર અને હત્યા કરે તેની જગ્યાએ તે હસ્તમૈથુન જ કરે. શું પબ્લિકમાં હસ્તમૈથુન કરવું ગુનો છે? ચાલો કમ સે કમ આ એક વિક્ટિમલેસ ક્રાઇમ તો છે. લેખનમાં મહિલાઓના મુદ્દાને જોરશોરથી ઉઠાવતા તસ્લીમાનું કહેવું છે કે આ એક ગુનો તો છે, પરંતુ એટલો મોટો નથી અને આ ક્રાઇમમાં કોઇ પીડિત નથી.

A man in a crowded Delhi bus masturbated. It should not be considered a big crime in the era of rape culture. Men should rather masturbate, than rape and murder. Is masturbating in public a crime? Well it is a victim-less crime.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) February 12, 2018