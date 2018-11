ટીમ ઇન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાથી પણ વધારે રન બનાવ્યા છતાં હારી ગઇ, GST રાસ ન આવ્યું’

india vs australia વચ્ચે પ્રથમ ટી-20માં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને ડકવર્થ લુઇસ નિયમ અંતર્ગત 4 રનથી હરાવી દીધુ. શિખર ધવને 76 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી પરંતુ તેની આ ઇનિંગ ભારતના કોઇ કામ ન આવી અને ભારતના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસની શરૂઆત હાર સાથે થઇ.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 158 રનનો સ્કોર ઉભો કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા ઇનિંગ દરમિયાન આવેલ વરસાદના કારણે ડકવર્થ લુઇસ નિયમ અંતર્ગત ભારતને જીત માટે 17 ઓવરમાં 174 રન બનાવવાનો ટાર્ગેટ મળ્યો. જેના જવાબમાં ટીમે 169 રન જ બનાવી શકી. એટલે કે, ટીમ ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયાથી પણ વધારે રન બનાવવા છતા હાકી ગઇ. વીરેન્દ્ર સહેવાગે ટ્વીટ પર તેના પર કટાક્ષ કર્યો છે.

વીરેન્દ્ર સહેવાગે મેચને લઇ ટ્વીટ કરી-‘ઓસ્ટ્રેલિયાથી વધારે રન બનાવવ બાદ પણ ટીમ ઇન્ડિયા હારી ગઇ. ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્કોર પર લાગેલ GST ભારે પડી ગઇ પરંતુ સારો મુકાબલો જોવા મળ્યો.’ તમને જણાવી દઇએ કે, વીરેન્દ્ર સહેવાગ સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ જ એક્ટિવ રહે છે. આ વખતે પણ તેમને કટાક્ષ કર્યો છે. વરસાદથી પ્રભાવિત આ રોમાંચક મુકાબલામાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે 4 રનથી જીત હાંસલ કરી અને સિરીઝમાં 1-0થી લીડ બનાવી લીધી.

India scoring more than Australia yet losing. Australia ke score par laga GST bhaari pad gaya. But a good thrilling game to start the series.#AUSvIND

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 21, 2018