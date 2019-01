INDvsAUS: વન-ડે ફાઇનલ જીતવા માટે ભારતને જરૂર છે ઑલરાઉન્ડરની

ભારતીય ટીમના ખેલાડી હાર્દિક પંડ્યાનું માનવું છે કે આગામી 18 જાન્યુઆરીએ રમાવા જઇ રહેલી ફાઇનલ મેચમાં ઑસ્ટ્રેલિયા સામે જીતવા માટે ટીમને ઑલરાઉન્ડરની જરૂર છે. સિરીઝના પહેલા બે મેચમાં ખલીલ અહમદ અને મોહમ્મદ સિરાઝ કઇં ખાસ સફળ સાબીત થયા નહોતા, જેને ધ્યાનમાં રાખીને શિખર ધવનનું માનવું છે કે ઑસ્ટ્રેલિયા સામે ફાઇનલ જીતવા માટે ટીમમાં ઑલરાઉન્ડરની જરૂર છે.

.@msdhoni looking in great touch here at the nets session ahead of the 3rd and final ODI against Australia.

What's your prediction for the game? #AUSvIND pic.twitter.com/WLbZP78Lii

— BCCI (@BCCI) January 17, 2019