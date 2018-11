નીતિશે CM હાઉસ ઉપર લગાવ્યા CCTV, તેજસ્વીએ લગાવ્યો મોટો આરોપ, જાણો શું કહ્યું?

આરજેડી નેતા તેજસ્વી યાદવે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી આવાસમાં લાગેલા ઉંચા સીસીટીવી કેમેરા મારફતે તેમના સરકારી આવાસ 5, દેશરત્ન માર્ગ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેજસ્વીએ કહ્યું કે, સરકાર તેમની જાસૂસી કરાવી રહી છે.

આ આખા મુદ્દાને લઇને તેજસ્વી યાદવે ગુરુવારે ઘણી ટ્વિટ કરી અને એક તસવીર પણ શેર કરી હતી. તેમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઇ શકાય છે કે તેમના સરકારી આવાસ પર લાગેલા મુખ્યમંત્રી આવાસની દિવાલ ઉપર એક સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા છે જે મુખ્યમંત્રી આવાસની સુરક્ષા માટે લગાવવામાં આવ્યા છે. તેજસ્વીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આટલી ઉંચાઇ પર સીસીટીવી કેમેરા માત્ર તેમના સરકારી આવાસ પર નજર રાખવા લગાવ્યા છે.

Bihar CM’s residence is surrounded by main roads from 3 sides & Leader of Opposition's residence from the fourth side. But CM felt the need for CCTV only on the wall bordering his political adversary's residence?

Someone should tell him that these petty tricks will prove futile! pic.twitter.com/HISzUEW1Gr

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 15, 2018