Video: અમ્પાયરની મહેરબાનીથી ફાઈનલમાં જીત્યું મુંબઈ! ધોનીને અપાયો ખોટો રનઆઉટ?

મુંબઈને ચેન્નઈએ એક રનથી હરાવીને IPL-12ની ટ્રૉફી પોતાના નામે કરી છે. આ ચોથીવાર હતુ જ્યારે મુંબઈએ આ ટૂર્નામેન્ટ જીતી હોય, પરંતુ બીજી તરફ ચેન્નઈની હાર સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને રનઆઉટ આપવાનાં નિર્ણય પર લોકો પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે. ચેન્નઈની ટીમ મુંબઈનાં 150 રનનો પીછો કરવા ઉતરી હતી. એક સમયે તેની સ્થિતિ મજબૂત હતી અને તેણે 9 ઑવરમાં જ 1 વિકેટે 70 રન બનાવી લીધા હતા. જીત માટે 11 ઑવર્સમાં 80 રનની જરૂર હતી. આ લક્ષ્ય આસાન લાગી રહ્યું હતુ, પરંતુ મેચમાં મુંબઈએ પલટવાર કરતા ચેન્નઈની વિકેટો ઝડપી.

10મી ઑવરમાં સુરેશ રૈના 8 રન અને ત્યારબાદની ઑવરમાં અંબાતી રાયડૂ 1 રન મારીને આઉટ થયા. અહીંથી ચેન્નઈ પર દબાવ વધ્યો. ત્યારબાદ એમએસ ધોની બેટિંગમાં આવ્યો. સ્કૉર 73/3 થઈ ગયો હતો. આવી સ્થિતિમાં ટીમની જીતની જવાબદારી મહેન્દ્ર સિંહ ધોની પર આવી ગઈ હતી. 13મી ઑવર હાર્દિક પંડ્યા લઇને આવ્યો. ચોથા બૉલ પર શેન વૉટસને શૉર્ટ સ્ક્વેર લેગની દિશામાં શૉટ ફટકાર્યો અને રન લેવા દોડ્યો. લસિથ મલિંગાએ ખોટો થ્રો ફેંક્યો અને ધોનીએ ઑવર થ્રો પર રન લેવાનું વિચાર્યું. અહીં ધોની ભૂલ કરી બેઠો, કેમકે ઈશાન કિશનનાં સીધા થ્રોનાં કારણે ધોની મુશ્કેલીમાં આવી ગયો.

મુંબઈએ રનઆઉટની જોરદાર અપીલ કરી. મેદાન પરનાં અમ્પાયરે થર્ડ અમ્પાયરનો સહારો લીધો. ટીવી અમ્પાયરે અનેક કેમેરાથી રીપ્લે જોયું, પરંતુ કોઈપણ રીતે સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ રહી નહોતી. હવે સૌની નજરો મેદાન પર લાગેલી મોટી સ્ક્રીન પર ચોંટેલી હતી, જ્યાં નક્કી થવાનું હતુ મેચમાં ધોનીનું ભવિષ્ય. ક્રિકેટને નજીકથી જોનારા જાણે છે કે આવી સ્થિતિમાં નિર્ણય બેટ્સમેનનાં પક્ષમાં જાય છે અને આવું ઘણીવાર થયું છે, પરંતુ ધોનીનાં મામલે આવું થયું નહીં. ઘણા રીપ્લે જોયા બાદ ત્રીજા થર્ડ એમ્પાયરે ધોનીને રનઆઉટ આપી દીધો.

MS Dhoni run-out! Out or Not out? https://t.co/7IDWRAPiNu via @ipl ,worst umpiring.

— Abhay Kr Singh (@abhaysingh1968) May 12, 2019