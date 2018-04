SC/ST એક્ટમાં સુધારા માટે ભાજપ શાસિત ત્રણ રાજ્યો પુન:વિચારણા અરજી કરશે

હાલમાં દેશમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા SC/ST એક્ટના સામે ભારે વિરોધ સામે આવ્યો હતો. તે પછી હાલમાં દેશના ભાજપ શાસિત ત્રણ રાજ્યોની સરકારે SC/ST એક્ટના અધિનિયમ પર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર હાલમાં અમલ ન કરવા અને આ નિર્દેશ વિરુદ્ધ પુનર્વિચારણા અરજી દાખલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. થોડાં સમય પહેલાં છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સરકારો કથિત રૂપથી આદેશ લાગુ કરવા માટે પગલા લીધા હતા પરંતુ હવે તેણે નિર્ણય કર્યો કે નિર્ણયનો અમલ કરવામાં ન આવે અને પુનર્વિચારણા અરજી દાખલ કરવામાં આવે.

થોડાં સમય પહેલાં જ સુપ્રીમ કોર્ટે SC/ST એક્ટના અધિનિયમના કથિત દુરૂપયોગને રોકવા માટે દિશા-નિર્દેશ નક્કી કર્યા હતા. દલિત સંગઠનોએ મોટા પાયે તેનો વિરોધ કર્યો હતો અને આ દિશા નિર્દેશ કાયદાને નબળો પાડે છે અને તેનાથી અનુસૂચિત જાતિ(SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ(ST) સમુદાયો પ્રત્યે અત્યાચારના મામલામાં વધારો થશે. આ વિરોધ પ્રદર્શનને ધ્યાન લઈને કેન્દ્ર સુપ્રીંમ કોર્ટમાં પુનર્વિચારણા અરજી દાખલ કરી ચૂક્યું છે.

Madhya Pradesh Home minister Bhupendra Singh says any action taken should be under the review petition submitted by the govt in the Supreme Court over the SC/ST Protection Act.

