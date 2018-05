દિલ્હીમાં વાવાઝોડા-વરસાદની શકયતા, હરિયાણમાં કરા પડ્યા

દેશના કેટલાંય રાજ્યોમાં આવનાર તોફાનનો ખતરો હજુ ટળ્યો નથી. એનસીઆરમાં કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ શરૂ થઇ ગયો છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં મંગળવારની રાત્રે ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને તોફાન આવી શકે છે. મંગળવારના રોજ વધુમાં વધુ તાપમાન 34.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું જ્યારે ઓછામાં ઓછું તાપમાન 22 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું.

હવામાન વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે રાત્રે આંધીની સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે એલર્ટ રજૂ કરતાં કહ્યું કે મંગળવાર રાત્રે એનસીઆરની સાથો સાથ હરિયાણાના હિસાર, કેથલ, જીંદ, કુરૂક્ષેત્ર અને કરનાલમાં પણ આંધી અને વરસાદ આવી શકે છ.

આપને જણાવી દઇએ કે ગઇકાલે રાત્રે પણ દિલ્હી-એનસીઆર અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડી હતી. 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો હતો. તેના લીધે તાપમાન ઘટી ગયું હતું. રાજસ્થાનના કેટલાંય જિલ્લાઓમાં રેતીનું વાવાઝોડું આવ્યું હતું. એનસીઆરમાં કેટલાંય વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ થઇ ગઇ હતી. વાવાઝોડાના ખતરાને જોતા યુપી, દિલ્હી, હરિયાણામાં સ્કૂલ બંધ રાખવાનો આદેશ અપાયો હતો.

Dark grey clouds seen over #Uttarkhand's Dehradun. According to IMD, Uttarakhand will continue to experience thunderstorms in the next 24 hours. pic.twitter.com/diCjBEf5PU

— ANI (@ANI) May 8, 2018