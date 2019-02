પુલવામા હુમલા પર વૈશ્વિક નેતા સમક્ષ ગરજ્યા PM મોદી, હવે વાતો કરવાનો સમય ગયો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, આતંકવાદ વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે મોટો ખતરો છે. આતંકવાદીઓ અને તેમના માનવતા વિરોધી સમર્થકો વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવાથી ખચકાટ અનુંભવવો એ પણ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા બરાબર છે. પુલવામામાં થયેલો ક્રુર આતંકી હુમલો દર્શાવે છે કે, હવે વાતો કરવાનો સમય હાથમાંથી નિકળી ચુક્યો છે. હવે દુનિયા આખીએ આતંકવાદ અને તેના સમર્થકો વિરૂદ્ધ એકજુથ થઈને આકરા પગલા ભરવાની જરૂર છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આતંકવાદીઓ અને તેમના માનવતા વિરોધી સમર્થકો વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવાથી ખચકાવુ તે પણ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા સમાન જ છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતની યાત્રાએ આવેલા અર્જેન્ટિનાના રાષ્ટ્રપતિ મોરેસિયો મેક્રી સાથેની વાતચીત બાદ આ વાત કહી હતી.

PM Modi: I & President Mauricio Macri agree that terrorism is a huge threat for global peace & stability. Brutal terrorist attack in Pulwama (J&K) proves that time for talks have passed. Now the entire world needs to unite against terrorism & its supporters & take strong actions. pic.twitter.com/7OJniIBzXW

— ANI (@ANI) February 18, 2019