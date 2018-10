સિંહોના મોત મામલે અહેમદ પટેલે PM મોદીને લખ્યો પત્ર, જાણો વિગતે

ગીર અભ્યારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 23 જેટલા સિંહોના વાયરસના કારણે મૃત્યુ થતા રાજ્યમાં ભારે હોબાળો જોવા મળ્યો છે. જેને લઈ સિંહ પ્રેમીઓમાં ભારે નિરાશા જોવા મળી છે. જ્યારે આ મુદ્દે સરકારે ગંભીરતાપૂર્વક લઈ સિંહોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી અમેરિકાથી વેક્સિન મંગાવી છે. જે ગઈકાલે રાજકોટ એરપોર્ટથી જૂનાગઢ પહોંચી ગઈ છે. જ્યારે આ મુદ્દે કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ અહમદ પટેલે મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતો એક પત્ર લખ્યો છે.

My letter to the Prime Minister regarding the large number of lion deaths at Gir National Park, Gujarat pic.twitter.com/gaLDZt7E03

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) October 6, 2018