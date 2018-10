નીતિન પટેલે આપ્યું મહારાષ્ટ્રના CMને સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીનું આમંત્રણ, ફડણવીસે કરી મોટી ભૂલ

નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા સ્થિત વિશ્વની સૌથી ઉંચી સરદારની પ્રતિમા સ્ટેચ્યૂ ઓફ યૂનિટીનું આગામી 31 ઓક્ટોબરે લોકાર્પણ થવાનું છે. ત્યારે આ પ્રતિમાના લોકાર્પણ માટે તમામ તૈયારીઓ આરંભી દેવામાં આવી છે. આજે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ફડણવીસને આમંત્રણ આપવા મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સરદાર પટેલની પ્રતિમાને ખુલ્લી મૂકીને રાષ્ટ્રને અર્પણ કરવાના છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીએ ટ્વિટ કરીને કેવડિયા કોલોની કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે તેની જાણ ન થઈ હતી અને કાર્યક્રમ અમદાવાદ યોજાવાનો છે એવી ટ્વિટ કરી હતી.

Invited hon’ble CM of Maharashtra @Dev_Fadnavis for the inaugural function of world’s highest statue of Sardar Vallabh Bhai Patel- “Statue of Unity”; Inauguration will be done by hon’ble PM @narendramodi ji on 31st October. #StatueofUnity #SardarPatel #NarendraModi pic.twitter.com/Q7KIvvLRvb

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના લોકાર્પણને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે તૈયારીઓ પુરજોશમાં આરંભી દીધી છે. સરકારના મંત્રીઓ અલગ અલગ રાજ્યમા જઈ ત્યાના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલને કાર્યક્રમમા હાજરી આપવા આમંત્રિત કરી રહ્યા છે.

Thank you Gujarat DCM @Nitinbhai_Patel for the invitation for ceremony to dedicate the Statue of Unity of LohPurush Sardar Vallabhbhai Patel to the nation, at Ahmedabad on 31st October 2018 on his birth anniversary! pic.twitter.com/uZZV0J0G31

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 13, 2018