‘અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રાજીનામું’ આપતા ખળભળાટ, દુનિયાભરમાં જશ્નનો માહોલ!

દુનિયાભરમાં બુધવારના રોજ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું રાજીનામું નકલી હોવાના સમાચાર ફેલાઇ ગયા. તેને લઇ અમેરિકા સહિત દુનિયાભરમાં ટ્રમ્પ વિરોધી લોકો જશ્ન મનાવા લાગ્યા. જો કે બુધવારના રોજ અમેરિકામાં વોશિંગ્ટન પોસ્ટ ન્યૂઝ પેપરની નકલી એડિશન વ્હાઇટ હાઉસની આસપાસ અને વોશિંગ્ટન વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ વહેંચાઇ હતી. તેમાં દાવો કરાયો કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રાજીનામું આપી દીધું છે. મૂળ ન્યૂઝ પેપરની એડિશનની જેમ વેચાયું. તેમાં 6 કોલમમાં મોટું હેડિંગ હતું- ‘અપ્રત્યાશિત: ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસમાંથી વિદાય, સંકટ ખત્મ’ (‘UNPRESIDENTED Trump hastily departs White House, ending crisis’).

આ લીડ ન્યૂઝમાં 4 કોલમમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર છે, જેમાં તે માથું ઝૂકાવીને પરેશાન દેખાઇ રહ્યા છે.

FAKE NEWS-PAPER: A clever imitation of the Washington Post is circulating around town. It’s put out by a satirical group called the “Yes Men.” Some are not amused. “I find folks trying to imitate the Post with truly fake news quite unhelpful,” says Geoff Dabello. #fake #washpo pic.twitter.com/PwsKDSVsu8

આ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યા બાદ ‘વોશિંગ્ટન પોસ્ટ’એ ટ્વીટ કરી સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. વોશિંગ્ટન પોસ્ટે કહ્યું કે ટ્રમ્પના રાજીનામાના નકલી ન્યૂઝવાળા અખબારની એડિશનમાં છપાયા છે. આ નકલી ન્યૂઝ પેપર સાથે વોશિંગ્ટન પોસ્ટને કોઇ લેવાદેવા નથી. આ ઘટનાની તપાસ કરાઇ રહી છે. જો કે હજુ તેના પર અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વ્હાઇટ હાઉસની તરફથી કોઇ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.

There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Post’s. They are not Post products, and we are looking into this.

— Washington Post PR (@WashPostPR) January 16, 2019