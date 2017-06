પ્રવેશબંધીના નિર્ણય સામે કોર્ટની મનાઈબંધી, ટ્રમ્પ હસ્યા હા….હા… હા…

અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સાત મુસ્લિમ દેશોના નાગરિકો પર પ્રવેશબંધી ફરમાવતો વહીવટી આદેશ જારી કર્યો છે. કોર્ટે આ નિર્ણય સામે મનાઈ હુકમ ફરમાવ્યો છે. ટ્રમ્પે કોર્ટના હુકમને હાસ્યાસ્પદ ગણાવ્યો છે. આ સાથે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે કોર્ટના મનાઈ હુકમ સામે અપીલ ફાઈલ કરી છે.

સિએટલ યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના ન્યાયધીશ જેમ્સ રોબર્ટે ટ્રમ્પના આદેશ સામે મનાઈ હુકમ જારી કર્યો છે. આ મનાઈ હુકમ સમગ્ર અમેરિકામાં અમલી બનશે.

બીજીબાજુ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સવારે ટ્વિટ કરી જણાવ્યું હતું કે આ અંગે ન્યાયધીશનો અભિપ્રાય હાસ્યાસ્પદ છે.તેને રદ કરી દેવાશે. ન્યાયધીશ કાયદાના શાસનને દેશથી દૂર લઈ જશે. કોણ શું કરી શકે અને ના કરી શકે તે અંગેનો નિર્ણય કોઈ દેશ લઈ શકે નહીં, ત્યારે વિશેષ કરીને સુરક્ષા બાબતે નિર્ણય લઈ શકે નહીં ત્યારે ભારે મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે છે.

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security – big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

We must keep "evil" out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 27 જાન્યુઆરીએ વહીવટી આદેશ જારી કરી સાત મુસ્લિમ દેશો- ઈરાન, ઈરાક, લિબીયા, યમન, સુદાન, સોમાલિયા તથા સીરિયાના નાગરિકો માટે 90 દિવસ સુધી અમેરિકા પ્રવેશ પર મનાઈ ફરમાવી છે. ટ્રમ્પના આ આદેશ પછી ઉકત દેશોના 60 હજાર જેટલા લોકોના વીઝા રદ કરી દેવાયા છે.