કાજીગુંડ સરહદે સેનાનાં એન્કાઉન્ટરમાં બે ત્રાસવાદી ઠાર, એક જવાન શહીદ

જમ્મુ- કાશ્મીરના કુલગામમાં શ્રીનગર-જમ્મુ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ત્રાસવાદીઓએ સૈન્યના કાફલા પર હુમલો કરતાં સામસામે ચાલેલા ગોળીબારમાં બે ત્રાસવાદી ઠાર મરાયા હતા તો સુરક્ષા દળના ત્રણ જવાનો ઘાયલ થયા હતા. હુમલા પછી ધોરીમાર્ગ પર વાહનવ્યવહાર અટકાવી દેવામાં આવ્યો છે. આતંકીઓ સાથેની અથડામણમાં એક સૈનિકનાં શહીદ થવાના પણ સમાચાર છે. જ્યારે અન્ય એક જવાનનાં ઇજાગ્રસ્ત બતાવવમાં આવી રહ્યો છે.

Furkan, a Pakistani terrorist who took over as Divisional commander of LeT after the elimination of Ismail was killed in today’s encounter at #Qazigund along with another Pakistani terrorist identified as Abu Mavia: SP Vaid, J&K DGP (File pic) pic.twitter.com/PO3dNS3UAo

— ANI (@ANI) December 4, 2017