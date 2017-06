છૂટાની રામાયણ વચ્ચે આ વેપારીએ દેખાડી દરિયાદિલી, જમા કરાવી 50,20,10ની નોટો

ઉત્તરપ્રદેશના વેપારી અવદેશ ગુપ્તાએ મુરાદાબાદની બેંકમાં આજે રૂ. 1,55,000ની રકમની 50,20,10ની નોટો જમા કરાવી હતી. છૂટાની રામાયણ વચ્ચે આ વેપારીએ નોટોને સંઘરી રાખવા કરતા લોકહિતમાં તે અછતની સ્થિતિમાં બેંકમાં જમા કરાવવાનું મુનાસિબ માન્યું હતું.

UP: Trader Avdesh Gupta deposits Rs 1 lakh 55 thousand in denominations of 10, 50 and 100 at bank in Moradabad pic.twitter.com/wKEEwueS9f

અવદેશ ગુપ્તાએ કહ્યું હતું કે છૂટા નાણાંની અછત વચ્ચે ઘરમાં પડી રહેલી નોટોને બેંકમાં જમા કરાવવા નિર્ણય કર્યો હતો તેની પાછળ એ હેતું કે અત્યારે લોકો છૂટા નાણાંની તંગીથી પીડાઈ રહ્યાં છે ત્યારે બેંકમાં જમા કરાવવાથી તે નાણાં અનેક લોકોને મલશે. જે ભારતીય અર્થતંત્રમાં ફરતાં થશે.

I deposited money in lower denominations for the convenience of others who are queuing up to withdraw money: Avdesh Gupta, Trader pic.twitter.com/ytqq1w5ad8

— ANI UP (@ANINewsUP) November 17, 2016