ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ બાદ મુસાફરોએ વિમાનની પાંખો પરથી કુદકા માર્યા…Video

દુર્ઘટના સમયે ગભરાયેલા લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા કઈ હદે જાય છે તેનું તાજુ જ ઉદાહરણ અમેરિકામાં જોવા મળ્યું હતું. જીવ બચાવવા લોકો છેક વિમાનની પાંખો પરથી પણ કુદકા મારતા ખચકાયા ન હતાં.

અમેરિકાના ફીનિક્સથી ફ્લાઈટ-3562એ ગત રવિવારે રાત્રે ડલાસ માટે ઉડાન ભરી. ઉડાન ભર્યાના એકાદ કલાક બાદ અચાનક વિમાનમાં બેઠેલા મુસાફરોએ કેબિનમાંથી એક અસામાન્ય કહી શકાય તેવી ગંધ મહેસુસ કરી. ગંધ આવી તેના થોડા જ સમય પહેલા વિમાનના મુસાફરોને થોડી ગરમી પણ અનુંભવાઈ હતી. ત્યાર બાદ વિમાનના ક્રુ મેમ્બરે જાહેરાત કરી હતી કે વિમાનનું ઈમરજન્સી લેન્ડિગ થવા જઈ રહ્યું છે. આ જાહેરાતથી મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો.

અમેરિકાના અલ્બુકર્ક ઈન્ટરનેશનલ સનપોર્ટ પર ડલાસ-બાઈ ફ્લાઈટનું રાત્રીના સમયે ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ થયું. ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ થતાની સાથે જ ગભરાઈ ગયેલા મુસાફરોએ વિમાનની પાંખો પરથી નીચે કુદકા માર્યા હતાં.

A flight to remember. Something I hope I never experience again. You see these things in movies and never expect it to happen to you! Most importantly everyone is safe but man what a scare! @CNN @NBCDFW @CBS @wfaa @PhilthaThrill pic.twitter.com/BvwAqqIOZC

— Brandon Cox (@brandoncox91) March 12, 2018