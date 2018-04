અમેરિકાએ પાકિસ્તાની ડિપ્લોમેટ્સ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધા

અમેરિકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એકવાર કુટનૈતિક સંબંધો વણસી શકે છે. પાકિસ્તાનમાં સ્થિત અમેરિકી દૂતાવાસના એક અધિકારીની કારની અડફેટે બે બાઈક સવારોને ટક્કર મારી દીધી હતી, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે બીજો ઘાયલ થયો હતો. આ મામલે પાકિસ્તાનની સરકારે આક્રમક વલણ અપનાવ્તા અમેરિકાના રાજદ્વારીને દેશની બહાર જવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. અમેરિકી અધિકારીનું નામ એક્ઝિટ કંટ્રોલ લિસ્ટ (ECL)માં શામેલ કરવાની પ્રક્રિયા આરંભી દીધી છે.

અમેરિકાએ પણ જેવા સાથે તેવાના ધોરણે પાકિસ્તાન સાથે કડક વલણ અખત્યાર કર્યું છે. પાકિસ્તાનના જાણીતા પત્રકાર નુસરત જાવેદે દાવો કર્યો છે કે, અમેરિકાએ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં તૈનાત તમામ પાકિસ્તાની રાજદ્વારીઓ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.

જાવેદે દાવો કર્યો છે કે, કોઈ પણ રાજદ્વારીને 25 કિલોમીટરની પરિધથી બહાર જવાની મંજૂરી નથી. આ આદેશ 1મે થી અનિવાર્ય બનશે.

Barely days after #Pakistan summoned American Ambassador #DavidHale over car crash, #US has put strict restrictions on the movement of Pakistani envoys in #Washington, claims senior Pakistani journalist #NusratJaved.

